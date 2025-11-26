‘ಎಐ’ ಮನುಷ್ಯರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜೂಜು, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಎರಡು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜು ನಡೆಸಿ, ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇ.ಡಿ) ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹523.57 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜು ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಬಂಧ ವಿನ್ಝೋ ಮತ್ತು ಪಾಕೆಟ್ 52 ಎಂಬ ಎರಡು ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇ.ಡಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿನ್ಝೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಸ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇ.ಡಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೇ 18ರಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 22ರವರೆಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಐ (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಚಂದಾದಾರರು ಎಐಗಳ ಜತೆಗೆ ಆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಶೋಧದ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಂದಾದಾರರು ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ಆಟವಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾವೇ ಎಐ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ನೈಜ ಚಂದಾದಾರರು ಅವುಗಳ ಜತೆಗೆ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೈಜ ಚಂದಾದಾರರು ತಾವು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೇ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಮೋಸದ ಆಟದ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಚಂದಾದಾರರು ಸೋತಿದ್ದು, ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿನ್ಝೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹505 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ, ಷೇರು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಿರ್ದೇಸ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ₹18.57 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಇ.ಡಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>