ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಆಳಂದ ಮತ ಕಳವು: ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌ ಮಗ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ– ಎಸ್‌ಐಟಿ

ಆಳಂದದಲ್ಲಿ 5,994 ಮತಗಳ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಸ್ಐಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:44 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:44 IST
ಹರ್ಷಾನಂದ 
ಹರ್ಷಾನಂದ 
