ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಕೆ ದೃಢ: ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಜತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್‌ ಸಹ ಅಸುರಕ್ಷಿತ!

ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
-ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ
