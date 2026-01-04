ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಪವನ್‌ ನೆಜ್ಜೂರ್ ಬಲಿಪಶು:ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾಕರಂದ್ಲಾಜೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ– ಎಸ್‌ಪಿ ಅಮಾನತು * ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 14:02 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 14:02 IST
ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಭರತ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಜತೆಗೆ ಕೂತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ
BellariShobha Karandlaje

