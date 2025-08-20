ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ₹ ₹5,299 ಕೋಟಿ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ಗೆ: ಸಿಎಜಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 2023–24ರಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ₹5,299 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ (ಸಿಎಜಿ) ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>2023–24 ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ( 2023–24) ₹52,120 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪೈಕಿ ಶೇ 17 ರಷ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ(2022–23) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ₹57,349 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿಗಿಂತ ₹5,299 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಐದು ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಯೋಜನೆಗಳು 2023–24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ₹9,271 ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆಯಾತುತಯ. ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ 2022–23 ರಲ್ಲಿ ₹46,623 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. 2023–24 ರಲ್ಲಿ ₹65,522 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹63,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನಿವ್ವಳ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ (₹26,000 ಕೋಟಿ) ₹37,000 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>