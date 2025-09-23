ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಠುಸ್‌, ಕಾಂತರಾಜ್‌ ವರದಿಯಂತೆ ಇದೂ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ BJP

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಜಾತಿಗಣತಿ ಎಂಬ ನಾಟಕ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಠುಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕುಹಕವಾಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಟಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ, UHID ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿಟ್ ಸಿಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ.</p><p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂಪಿಸಿರುವ ಜಾತಿಗಣತಿ ಎಂಬ ನಾಟಕ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಠುಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವರದಿಗೆ ಗತಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆಯೇ 2025ರ ಜಾತಿಗಣತಿಯನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕೆ ʼಸಿದ್ಧʼರಾಗಿದ್ದೀರಿ! ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಬಿಸಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ಜನರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.Caste Census | ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?: ಹೈಕೋರ್ಟ್.ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮೊದಲ ದಿನ 10,642 ಮಂದಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>