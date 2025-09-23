ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಠುಸ್‌, ಕಾಂತರಾಜ್‌ ವರದಿಯಂತೆ ಇದೂ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ BJP

ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Caste Census | ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌
Caste Census | ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮೊದಲ ದಿನ 10,642 ಮಂದಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ
ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮೊದಲ ದಿನ 10,642 ಮಂದಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ
BJPCaste Census

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT