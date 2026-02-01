ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಟ–ನಟಿಯರ ಹೆಸರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 23:42 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 23:42 IST
ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನೂ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ.ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು
- ಸಿ.ಜೆ.ಬಾಬು, ರಾಯ್‌ ಸಹೋದರ
