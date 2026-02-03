ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ: ಮೌನವೇಕೆ? ಎಂದ ಆರ್‌.ಅಶೋಕ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಜಾಹೀರಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ 
ಆರ್‌.ಅಶೋಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
CongressBJPKarnatakaScamR Ashokacommission

