ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಂಪುಟದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಬೈರೇಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:16 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:16 IST
ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ (ಸಚಿವರು) ಅವತ್ತು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಈಗಲೂ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
- ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ
SiddaramaiahKrishna ByregowdaCabinet Expansion

