ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
‘ಸಂಘ’ದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ‘ಸಂಗಂ’; ತತ್ವ,ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿತ್ತಲು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿತ್ತಲು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌
ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌
