ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನ: ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿರುವ 21 ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಗಳು...

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. </p><p>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ 1981ರ ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಕಲಚೇತನರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಾಯ್ದೆ 2016ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 21 ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ 21 ಅಂಕವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. </p><p>ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿತಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಕವೈಕಲ್ಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...</p><p>* ಕುರುಡುತನ<br>* ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿ<br>* ಕುಷ್ಠರೋಗ<br>* ಶ್ರವಣದೋಷ<br>* ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ<br>* ಕುಬ್ಜತೆ<br>* ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ<br>* ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ<br>* ಆಟಿಸಂ <br>* ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ<br>* ಸ್ನಾಯು ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ<br>* ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು<br>* ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳು<br>* ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್<br>* ಮಾತಿನ ನ್ಯೂನತೆ<br>* ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ<br>* ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ<br>* ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಯಿಲೆ<br>* ಕಿವುಡ-ಕುರುಡುತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ವಿಕಲಾಂಗತೆಗಳು<br>* ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದವರು <br>* ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ</p>