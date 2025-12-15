<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ಅಂಶವಿದೆ ಎಂದು ಯುಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ‘ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಓಡಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 125 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಆ ಪೈಕಿ 123 ಮಾದರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಆತಂಕಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಸುದ್ದಿ: ‘ಎಗೋಝ್’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೊಫ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಶ ಇದೆ ಎಂದು ‘ಟ್ರಸ್ಟಿಫೈಡ್’ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಈಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 0.73 ಮೈಕ್ರಾನ್ನಷ್ಟು ನೈಟ್ರೊಫ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಳಿಕೆಗಳು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು, ‘ನೈಟ್ರೊಫ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ಅಂಶ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಿರೂಪಕ, ‘ಎಗೋಝ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎಗೋಝ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ‘ಎಕ್ಸ್‘ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಜತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳೂ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ ಎಂದಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>