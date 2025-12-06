ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ: ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಜಾ

ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ–ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:28 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:28 IST
