ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌, ಎಸ್ಕಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕ: 13 ಸಾವಿರ ನೌಕರರಿಗೆ ‘ಕಾಯಂ’ ಭಾಗ್ಯ?

‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ತೆರೆದ ಅವಕಾಶ * ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌, ಎಸ್ಕಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
JobsElectricityGovernment employeesKarnataka governmentKPTCLescomKPTCL Employees

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT