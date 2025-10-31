ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ ಹರಿಹರಪ್ರಿಯ!

ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಸಾಹಿತಿ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಹರಿಹರಪ್ರಿಯ
ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್‌ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿ? ಕಣ್ಣೆದುರು ಇರಬಾರದೆಂದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.
–ಹರಿಹರಪ್ರಿಯ, ಸಾಹಿತಿ
