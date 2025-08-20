ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ಭಾರವಾದ ‘ಟೌನ್‌ಶಿಪ್’: ಸಿಎಜಿ ಆಡಿಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಉಳಿತಾಯದ ₹1000 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಎಜಿ ಆಡಿಟ್‌ ಆಕ್ಷೇಪ
ಎಸ್.ರವಿಪ್ರಕಾಶ್
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:47 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Hatti gold mine

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT