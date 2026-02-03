ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿದೇಶಿಗರ ಅಕ್ರಮ ಠಿಕಾಣಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಎಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:39 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:39 IST
ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವವರು ಎಫ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಮೌನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸೋಜಿಗದ ವಿಚಾರ.
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
bengalurusecurityillegalThreat

