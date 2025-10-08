ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
15 ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿದ ಜಾಲಿವುಡ್: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:31 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:31 IST
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಜಾಲಿವುಡ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಗೆ ಬೀಗ: ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ -ಡಿಕೆಶಿ
ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಗೆ ಬೀಗ: ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ -ಡಿಕೆಶಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ ಜಾಲಿವುಡ್: ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್’ ಷೋ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ ಜಾಲಿವುಡ್: ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್’ ಷೋ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಲಿವುಡ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಬೀಗ: ಷೋ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಲಿವುಡ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಬೀಗ: ಷೋ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ; ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಚ್ಚಲು ನೋಟಿಸ್: ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ
ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ; ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಚ್ಚಲು ನೋಟಿಸ್: ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ
Ramanagarabigg bossKannada Big Bossbigg boss kannada

