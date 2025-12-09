ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ₹ 5,474 ಕೋಟಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ

57,733 ಪ್ರಕರಣ:10,717 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ:₹ 627 ಕೋಟಿ ವಸೂಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:47 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:47 IST
