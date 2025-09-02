ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ: ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗದ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ, ಪಿಯು ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
-ಪ್ರಕಾಶ್‌ ನಿಟ್ಟಾಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಳಂಬ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡುವ ಮಂಡಳಿ, ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ನೀಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ತೋರಬೇಕು.
-ನಿಂಗೇಗೌಡ ಎ.ಎಚ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ
Education DepartmentKarnataka governmentPU ExamPU ExamsHigher education departmentKarnataka Education DepartmentPU Exam Fees

