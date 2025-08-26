ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಿದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ: ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚುರುಕು

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ *ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:59 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ
ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ
Karnataka Rains

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT