ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

4,346 ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ದತೆ...: 1 ಲಕ್ಷ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 165 ಪೊಲೀಸರು!

18 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ
ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೇರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟಕಗಳಿಂದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
–ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ
SiddaramaiahKarnatakaDK ShivakumarKarnataka policeG ParameshwaraPolice departmentKarnataka governmentPolice RecruitmentsHome Ministry

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT