ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Karnataka Rains|ನಿರಂತರ ಮಳೆ: ರಾಗಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ; ಬೆಂಬಿಡದ ವರುಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನಾಗುಂದಿ ಸಮೀಪದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ವೇದಾವತಿ ನೀರು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು

RainCrop Damage

