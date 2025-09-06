ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನ.14ರಂದು ‘ಮಹಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮ್ಮೇಳನ’: ʻಗಾಂಧಿ ಭಾರತ ಶತಮಾನೋತ್ಸವʼ ಸಮಿತಿ

ಸಿ.ಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ʻಗಾಂಧಿ ಭಾರತ ಶತಮಾನೋತ್ಸವʼ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:14 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:14 IST
Mahatma Gandhi

