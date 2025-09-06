ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ: BCCI ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:26 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketBCCI

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT