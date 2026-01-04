ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವಧಿ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಡಾ‌. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 16:20 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 16:20 IST
