ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆಲ್ಲಿದೆ: ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:06 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:06 IST
BJPSiddaramaiahYathindra SiddaramaiahNo confidence motion

