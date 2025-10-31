ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
‘ನುಗು’ ಸನಿಹ ಅದಿರು ಶೋಧ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೂ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಇದಿನ್ನೂ ಅದಿರು ಪೂರ್ವಾನ್ವೇಷಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು
-ಗಿರಿಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾವಾದಿ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ‍ಪೂರ್ವಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ಆನೆಗಳಿದ್ದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನುಮೋದನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು
-ಕೆ.ಪರಮೇಶ್‌, ಡಿಸಿಎಫ್‌ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)
MysuruForest DepartmentMiningSurveyMining Area

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

