ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS | ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜೆ ಗಂಗಜ್ಜಿಯ ಕುಶಲೋಪರಿ

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಾಗ...ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕ ಅವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Kannada literatureSL BhyrappaREMEMBRANCE

