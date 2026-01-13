ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

2026 ಜನವರಿ 13: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
sudeepGoldrapeWPLGBA
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT