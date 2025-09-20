ತಿಗಳರು ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಂದೇ ಬರೆಯಿಸಿ: ತಿಗಳರ ಸಂಘ ಕರೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ತಿಗಳ ಮತ್ತು ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾತಿಗಳ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ‘ವನ್ನಿಕುಲ/ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ’ ಎಂದೇ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತಿಗಳರ (ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷಿತ್ರಿಯರ) ಸಂಘ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮು.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಧರ್ಮರಾಜ ಕಾಪು, ಪಡೆಯಾಚಿ, ಪಡೆಯಾಚಿ ಗೌಡ, ಪಡೆಯಾಚಿ ಗೌಂಡರು, ಪಳ್ಳಿ, ಪಳ್ಳಿ ಗೌಂಡರು, ಪಳ್ಳಿ ಕಾಪು, ಪಳ್ಳಿರೆಡ್ಡಿಯಾರ್, ವಹ್ನಿಕುಲ, ವನ್ನಿಕುಲ/ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವನ್ನೇರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವನ್ನಿಯರ್, ವನ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವಣ್ಣ್ಇಯ, ವಣ್ಣಿಯ ಗೌಂಡರು, ವಣ್ಣಿಯ ಕಾಪು, ವಣ್ಣಿಯ ಕುಲ ಗೌಂಡರ್, ವನ್ನಿಯಕುಲ/ವಣ್ಣಿಯ ಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವಣ್ಣಿಯ ಪಿಳ್ಳೆ, ವಣ್ಣಿಯ ರೆಡ್ಡಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ವಣ್ಣಿಯ ಕುಲ ಎಂಬ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾತಿಗಳು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗವು ನಮ್ಮ ಸಂಘವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ‘ತಿಗಳ’ ಜಾತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಂಬುದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಹೆಸರಾದರೂ, ತಿಗಳ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರೂ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1508ರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ‘ವನ್ನಿಕುಲ/ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ’ ಎಂದು ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. ಉಪಜಾತಿಗಳ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ, ಉಪಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>