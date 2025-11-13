ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsnrk
ADVERTISEMENT

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ | ಜರ್ಮನಿಯ ಡೋನೌ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಲರವ...

ಸುನೀಲ್ ತುಂಬಗಿ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರದಿದ್ದ ಜನ

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರದಿದ್ದ ಜನ

Kannada RajyothsavaGermany

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT