<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: 'ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ದೂರಗಾಮಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಟೊಮಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುವಾರ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>'ಟೊಮಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಟೊಮಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು 1,600 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದವರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು, ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ದೂರವಾಣಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾರಾಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಟೊಮಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಬೇಕಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆಯಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>