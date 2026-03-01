ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ: ದಿನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು

<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಂ</strong>: ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಿಖರ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಾಯಕನನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (ಐಡಿಎಫ್) ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ತನ್ನ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಗುಡುಗಿದೆ</p><p><strong><ins>ದಿನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು</ins></strong></p><ul><li><p>ಒಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ– ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ</p></li><li><p>ಒಂದೇ ದಾಳಿಗೆ ಖಮೇನಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ 48 ನಾಯಕರು ಸಾವು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ </p></li><li><p>ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮೂವರು ಸೈನಿಕರು ಸಾವು– ಐವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ</p></li><li><p>ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ 4 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ–ಇರಾನ್</p></li><li><p>ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 200ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ</p></li><li><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 10 ಮಂದಿ ಸಾವು</p></li><li><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ</p></li><li><p>ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್, ಬಹರೇನ್, ಇರಾಕ್ ಕೂಡ ಗುರಿ</p></li><li><p>ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇರಾನ್</p></li><li><p>ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾಕ್</p></li><li><p>ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯ</p></li></ul>