<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ</strong>: ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಬ್ಯೂರ್ವೆಸ್ಟ್ನಿಕ್' ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಆಣುಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ. </p>.<p>ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಸೇನೆಯ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಪುಟಿನ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>''ಬ್ಯೂರ್ವೆಸ್ಟ್ನಿಕ್' ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ವೇಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 15 ಗಂಟೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. 14 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="Subhead">ಭೇಟಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚೀಫ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜನರಲ್ ವಲೇರಿ ಗೆರಾಸಿಮೋವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪುಟಿನ್, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಉಕ್ರೇನ್ನ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿವೆ' ಎಂದು ಗೆರಸಿಮೋವ್ ಈ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>