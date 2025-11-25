ಚೀನಾ: ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಶೆಂಝೌ-22 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಉಡಾವಣೆ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್</strong>: ವ್ಯೋಮನೌಕೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಕಾರಣ ಚೀನಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲು ಶೆಂಝೌ-22 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಮಂಗಳವಾರ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಶೆಂಝೌ-20 ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಗಗನಯಾನಿಗಳ ತಂಡವು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನೌಕೆಯ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು 9 ದಿನ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಶೆಂಝೌ-21 ನೌಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಶೆಂಝೌ-21 ನೌಕೆಯು ಬದಲಿ ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತ್ತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>