ಮಗನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಅಮೆರಿಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಲೀಕ, ಬಿಲಿಯನೆರ್ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ 'ಸ್ಟ್ರೈಡರ್ ಶೇಖರ್' ಎಂದೂ ಮಗಳಿಗೆ 'ಕಾಮೆಟ್ ಅಜುರೆ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಮಸ್ಕ್, 'ಸ್ಟ್ರೈಡರ್ ಎನ್ನುವುದು ಜೆಆರ್ಆರ್ ಟೋಲ್ಕಿನ್ ಅವರ 'ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ಸ್' ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರ ಅರಾಗೋರ್ನ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. 'ಶೇಖರ್' ಎನ್ನುವುದು, 1983 ರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ 'ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್' ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಕಾಮೆಟ್ ಅಜುರೆ' ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಡನ್ ರಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಲುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಸ್ಕ್ ಪತ್ನಿ ಶಿವೋನಿ ಜಿಲಿಸ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರು ಶಾರದಾ ಜೆಲಿಸ್ ಎಂದಾಗಿದೆ.</p>