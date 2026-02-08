<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ‘ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಸಂಸತ್) ಸದಸ್ಯ ಬ್ರಾಂಡನ್ ಗಿಲ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಡಲ್ಲಾಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವ ಮತದಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ತಾವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಬಳಿ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಮಸೀದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಲ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಲಸೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಗಿಲ್, 2024ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>