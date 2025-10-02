ಲಂಡನ್‌: ಬಿಹಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ₹80 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ

<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಲಂಡನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನೀಡುವ ₹88 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹೊಂದಿರುವ ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈಜ್–2025’ಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ 148 ದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು 11 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಬಡಕುಟುಂಬದ ಆದರ್ಶ್ಗೆ(18 ವರ್ಷ) ಛೆಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬುಧವಾರ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮೂಲಕ ಆದರ್ಶ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ತಾವು ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ‘ಮಿಷನ್ ಬದ್ಲಾವೋ’ದಿಂದಾಗಿ 1300 ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.</p>.<p>ಆದರ್ಶ್ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯು 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಉದ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>