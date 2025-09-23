ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಮೊಲ್‌ ಅನ್ನು ಆಟಿಸಂಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್‌

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಟೈಲೆನಾಲ್ (ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಮೊಲ್) ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ವದಂತಿಯೊಂದಿದೆ... ಅದು ಸತ್ಯವೋ, ಸುಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯುಬಾದಲ್ಲಿ ಟೈಲೆನಾಲ್ (ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಾಮೊಲ್) ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಿಸಂ ಕಾಯಿಲೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಟೈಲೆನಾಲ್ ನೀಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಳಗೇ ಲೀನವಾಗಿರುವ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯಲಿಚ್ಛಿಸದ, ಮಾತು ಬಾರದ ಅಥವಾ ಬಂದರೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಮಿದುಳು ಹಾಗೂ ನರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯೇ ಆಟಿಸಂ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>