ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಕ್ವಾತ್ರಾ– ಕಪೂರ್‌ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ವಿನಯ್ ಮೋಹನ್ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೌಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ– ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕಪೂರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸುಂಕ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿವೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ 'ಕೊಹಿಸಿಟಿ' ಸಿಇಓ ಸಂಜಯ್ ಪೂನೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಅವರು ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>