Iran-Israel War| ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ: ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. </p><h3><strong>ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:</strong></h3><p><strong>ಇಸ್ರೇಲ್:</strong> +972-54-7520711</p><p><strong>ಇರಾನ್:</strong> +98 912 810 9115, +98 912 810 9109, +98 912 810 9102, +98 993 217 9359</p><p><strong>ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ:</strong> 00-966-11-4884697 (ರಿಯಾದ್), +966 536209704 (ಜೆಡ್ಡಾ), </p><p><strong>ಯುಎಇ:</strong> 800-46342, +971 5430 90571.</p>