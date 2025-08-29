ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
India-Japan: ₹60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಜಪಾನ್‌

ಭಾರತವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಮ್ಮುಹಲಗೆ : ಮೋದಿ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:59 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:59 IST
ಭಾರತ–ಜಪಾನ್‌ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದು
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ 
IndiaJapanInvestmentBilateral Talks

