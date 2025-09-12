ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

US: ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಜಗಳ; ಪತ್ನಿ, ಮಗನೆದುರೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:51 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧರ್ಮಸ್ಥಳ | ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೇಬರಗಳಿವೆ: ಹರಿದಾಡಿದ ವಿಠಲ ಗೌಡ ವಿಡಿಯೊ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ | ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೇಬರಗಳಿವೆ: ಹರಿದಾಡಿದ ವಿಠಲ ಗೌಡ ವಿಡಿಯೊ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Nepal Unrest: ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಐವರು
Nepal Unrest: ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಐವರು
USAmericaCrime

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT