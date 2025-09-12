US: ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಜಗಳ; ಪತ್ನಿ, ಮಗನೆದುರೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದ

<p><strong>ಹೂಸ್ಟನ್:</strong> ಭಾರತ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಎದುರೇ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಜಗಳವೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡಲ್ಲಾಸ್ನ ಡೌನ್ಟೌನ್ ಸ್ಯೂಟಿಸ್ ಮೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಕೊಲೆಯಾದವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ನಾಗಮಲ್ಲಯ್ಯ (50) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಯೊರ್ದನಿಸ್ ಕೊಬೊಸ್–ಮಾರ್ಟಿನೇಜ್ (37) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾಗಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಟಿನೇಜ್ ನಡುವೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಡಲ್ಲಾಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಗಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರ್ಟಿನೇಜ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದೆ, ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಆರೋಪಿ, ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.ಧರ್ಮಸ್ಥಳ | ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೇಬರಗಳಿವೆ: ಹರಿದಾಡಿದ ವಿಠಲ ಗೌಡ ವಿಡಿಯೊ.Nepal Unrest: ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಐವರು.<p>ಮಾರ್ಟಿನೇಜ್ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಾಗಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ 18 ವರ್ಷದ ಮಗ ಇದ್ದ ಮೋಟೆಲ್ ಕಚೇರಿಯತ್ತ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಆರೋಪಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.</p><p>ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಲೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಕಳ್ಳತನ, ಹಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರ್ಟಿನೇಜ್ನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಜೀವಾವಧಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಬಾಬ್' ಆಗಿದ್ದ ನಾಗಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ನಾಗಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>'ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ದುರಂತವಿದು. ತುಂಬಾ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಬಾಬ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>