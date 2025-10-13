ಅಂಚೆ ಕಳ್ಳತನ: ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ 8 ಭಾರತೀಯರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಒಟ್ಟಾವ</strong> : ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಚೆಕ್ಗಳು ಇರುವ ಅಂಚೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆನಡಾ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತ ಮೂಲದ 8 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೊರಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗಡಿಪಾರಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪೀಲ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿತರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಗಳ ರೀತಿಯ 4 ಲಕ್ಷ ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (2 ಕೋಟಿ 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ) ಮೌಲ್ಯದ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಸುಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಗುರುದೀಪ್ ಚಟ್ಟಾ, ಜಶನ್ದೀಪ್ ಜಟ್ಟಾನಾ, ಹರ್ಮನ್ ಸಿಂಗ್, ಜಸನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಮನ್ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಪೀಂದರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ವಸತಿ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಕಳವು ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>