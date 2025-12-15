ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. </p>.<p>‘ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ, ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಮುಂತಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ದಳದವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಶಕ್ತವಿರದ, ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರದ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ತನ್ನ ಕಬಂಧಬಾಹುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಗ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿಸಲು ‘ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್’ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಉಗ್ರರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಎಐ ಬಳಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಕೆಲ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಅವರ ದುಃಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸೋಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>