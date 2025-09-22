ನೇಪಾಳ: ನಾಲ್ವರು ನೂತನ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ

<p><strong>ಕಠ್ಮಂಡು :</strong> ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಚೇರಿ ಶೀತಲ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಾಲ್ವರು ಸಚಿವರು ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗೋಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೌಡೆಲ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮಹಾಬೀರ್ ಪುನ್, ಪರ್ತಕರ್ತ ಜಗದೀಶ್ ಖರೇಲ್ ಮತ್ತು ತಜ್ಞ ಮದನ್ ಪರಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಲ್ವರು ನೂತನ ಸಚಿವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸುಶಿಲಾ ಕಾರ್ಕಿ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಬಲ ಎಂಟಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಚೇರಿ ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. </p>.ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಸುಶೀಲಾ ಕಾರ್ಕಿ– ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>