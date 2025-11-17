ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್: ಚರ್ಮದ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚರ್ಮ ರೋಗ. ಇದು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯಾಧಿಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪದಾದ ಪದರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.</p>.ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್: ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸದಿರಲಿ.<p><strong>ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: </strong></p><ul><li><p>ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮಚ್ಚೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಪದರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಣಕೈ, ಮೊಣಕಾಲು, ತಲೆ, ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೋವಿನ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಊತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಂಧಿವಾತ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? </strong></p><ul><li><p><strong>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ:</strong> ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಚರ್ಮ, ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p><strong>ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು:</strong> ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು:</strong></p><ul><li><p><strong>ಮನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:</strong> ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚುವ ಮುಲಾಮುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಟಿಕೊಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು , ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಆಧಾರಿತ ಮುಲಾಮು ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.</p></li><li><p>ಫೋಟೊಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:</strong> </p><p>ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ರೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ತೂಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸಬೇಕು.</p><p>ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶೀರ್ಘ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>