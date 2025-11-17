ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್: ಚರ್ಮದ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಡಾ. ಶಿರೀನ್ ಫರ್ಟಾಡೊ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:02 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್: ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸದಿರಲಿ
ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸದಿರಲಿ
HealthwinterHealthcarePsoriasisskin care

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT