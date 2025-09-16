ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನೇಪಾಳ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಹುತಾತ್ಮರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ತ್ರಿಭುವನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:12 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:12 IST
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಪಶುಪತಿ ಆರ್ಯಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
Nepal

