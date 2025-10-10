ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Nobel Peace Prize | ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವವಿದು: ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿ ಮಚಾದೊ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:31 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:31 IST
ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾದೊ
ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವುದು ಖಚಿತ
ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾದೊ ನೊಬೆಲ್‌ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ
ನೊಬೆಲ್‌ ಸಮಿತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಿಂತ ರಾಜಕೀಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವರು
ಸ್ಟೀವನ್ ಚೆವುಂಗ್ ಶ್ವೇತಭವನ ವಕ್ತಾರ 
